08:35

Non c’è solo il bonus per agenzie di viaggi e tour operator tra le misure per le imprese del settore ancora attivabili in questi mesi. L’agevolazione più corposa riguarda comunque il fondo a supporto del trade per il periodo relativo all’emergenza Covid, per il quale c’è tempo ancora fino alle ore 12 del 22 settembre tramite la piattaforma preposta.

Ricordiamo che occorrerà dimostrare, fatture alla mano, di avere uno scarto di almeno il 30% sul fatturato e corrispettivi del 2019 rispetto al 2021 e, per far questo, si può utilizzare il modello Iva di quegli anni. A determinare il coefficiente di contributo sarà il monte ricavi dell’impresa, che si può leggere nel bilancio d’esercizio.



I contributi

I contributi sono di primo e secondo livello. Il primo livello va a esaudire le richieste delle agenzie intermediarie in regime provvigionale, perché il contributo è determinato dalla differenza di provvigioni e corrispettivi tra l’esercizio 2019 e quelli dell’esercizio 2021. Occorre dunque scaricarsi l’elenco delle fatture attive dal sistema d’interscambio, che è un database pubblico.



Il contributo di secondo livello, invece, è marginale e riguarda le fatture ordinarie per servizi al netto. Per quanto riguarda il contributo di primo livello, stabilito in base alla dimensione dell’impresa tramite il monte ricavi 2019, per le realtà fino a 400mila euro sarà del 50%, del 30% per quelle superiori ai 400mila euro e fino al milione di euro, del 10% per le imprese fino a 50 milioni e del 5% per quelle il cui fatturato supera i 50 milioni di euro. Il 50% del contributo verrà erogato entro il 22 ottobre, mentre il saldo verrà dato dopo l’esito positivo dei controlli sui macro documenti, come ad esempio la regolarità del Durc e quella fiscale dell’azienda richiedente.



Le altre agevolazioni

Tra gli altri bonus disponibili c’è quello per le sponsorizzazioni sportive; secondo quanto riportato da fiscoetasse.com la piattaforma per richiedere il credito d’imposta per questo tipo di attività è aperta dal 1° agosto e il termine ultimo per aderire è il 29 settembre.



Dal 2 agosto è poi aperta la piattaforma per le domande delle agevolazioni in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni sulla dorsale appenninica. Le domande possono ancora essere presentate fino alle 12 del 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite Spid/Cie e raggiungibile al link istanze.ministeroturismo.gov.it.



Sostenibilità al centro

Altro focus governativo è sugli investimenti in sostenibilità. A partire dal 18 ottobre, infatti, micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura ‘Investimenti sostenibili 4.0’. La compilazione della domanda per via telematica partirà dalle 10 del 20 settembre 2023. In seguito, in una seconda fase, l’invio della domanda per via telematica è previsto dalle ore 10 del 18 ottobre 2023.