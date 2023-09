Santanché sugli affitti brevi: “Pronta la proposta normativa”

10:43

“Abbiamo affrontato la situazione in tempi non sospetti”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, interviene sul tema degli affitti brevi con un post su Facebook in cui rimarca l’impegno del Governo per arrivare a dirimere una questione complicata, cercando una soluzione il più possibile condivisa.

“Sono molti anni che si aspettava un intervento specifico sugli affitti brevi - scrive il ministro - e mi sembra che nessuno, prima di noi, né la sinistra che è stata 10 anni al governo, né quei sindaci che oggi chiedono interventi urgenti, abbia mai voluto affrontare una questione riguardante un tema così complesso e spinoso”.



Santanchè sottolinea come il suo dicastero abbia avviato mesi fa tavoli di confronto “con associazioni di categoria e degli inquilini, con le Regioni e i Sindaci delle città metropolitane, per arrivare a una proposta il più possibile condivisa”. Rivendica la capacità di agire in tempi rapidi e spiega come la proposta normativa sia arrivata ora ai soggetti interessati, “al fine di formulare soluzioni efficaci ed efficienti che possano essere altamente condivise”.