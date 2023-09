Folgiero, Fincantieri: “Gli ordini di navi da crociera stanno ripartendo”

11:18

Gli ordini di nuove navi da crociera ripartiranno tra “il quarto trimestre 2023 e il primo trimestre 2024”. Ad assicurarlo è Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri, che in un intervento riportato dal Sole 24Ore ha commentato i dati mondiali relativi alle nuove commesse nel settore crociere per il primo semestre 2023.

Un semestre in forte rallentamento, dovuto secondo Folgiero allo sbilanciamento finanziario subito dalle compagnie crocieristiche durante il periodo della pandemia.

Il mercato però, starebbe “andando bene, con una veloce ripresa finanziaria delle società che usciranno dalla crisi causata dal Covid più forti di prima: oggi, per loro, i ricavi vanno bene e la linea dei costi esce da un periodo in cui sono stati ben governati e questo premia il margine”.



Per il riavvio degli ordini ci sarebbero tempi tecnici che, peraltro, secondo il manager, starebbero finendo. “Il periodo di gestazione di un ordine da 1,5 miliardi è 12- 14 mesi. Non si può pensare che, nel momento in cui il mercato comincia nuovamente ad andare bene, nasca subito un ordine”.



Secondo l'ad di Fincantieri la gestazione sta finendo e le commesse potranno arrivare tra il quarto trimestre 2023 e il primo 2024.