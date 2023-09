Explora Journeys, Achille Staiano nominato chief commercial officer

14:22

Explora Journeys ha nominato Achille Staiano chief commercial officer. Il manager avrà un ruolo chiave nella crescita della nuova realtà luxury del Gruppo Msc e riporterà direttemente all’amministratore delegato Michael Ungerer.

Staiano entra nel brand di lusso dopo aver lavorato per quasi 30 anni nel Gruppo Msc, dove inizialemente ha ricoperto diversi ruoli commerciali nel settore cargo a Napoli e a New York, per poi passare a Msc Crociere nel 2004, contribuendo a definire le strategie di vendita globali.



"La profonda conoscenza di Achille delle vendite, dei canali di distribuzione globali e della gestione dei ricavi nell'industria marittima è un'enorme risorsa da avere mentre continuiamo ad affermare il nostro nuovo brand nel settore dei viaggi di lusso - ha commentato Michael Ungerer, amministratore delegato di Explora Journeys -. Avrà un ruolo fondamentale nella crescita futura della nostra attività, man mano che altre navi si aggiungeranno alla nostra flotta e la nostra capacità si espanderà. Questa nomina dimostra le opportunità di sviluppo che sono aperte alle nostre persone all'interno del Gruppo Msc e sono lieto di avere Achille con la sua vasta esperienza nel nostro team".



Achille Staiano, chief commercial officer di Explora Journeys, ha dichiarato: "Faccio parte della famiglia Msc da quando avevo 19 anni e sono orgoglioso della crescita costante che ho vissuto. Il mio nuovo ruolo con Explora Journeys è una sfida entusiasmante e non vedo l'ora di contribuire alla continua crescita globale e al successo del marchio nel settore dei viaggi di lusso."



Norbert Stiekema, che ha lavorato come cco di Explora Journeys da marzo, continuerà a lavorare per la Divisione Crociere del Gruppo Msc con un ruolo commerciale senior.