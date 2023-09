Virgin Voyages, rivoluzione ai vertici e nuovi investimenti in arrivo

10:31

Cambio ai vertici di Virgin Voyages. Tom McAlpin si appresta a lasciare l’incarico di amministratore delegato per assumere quello di presidente. A ereditare il suo posto in veste di ceo sarà Nirmal Saverimuttu, attualmente president and chief experience officer.

Il giro di poltrone avviene in un periodo di rilancio per la compagnia, che ha annunciato l’arrivo di un’ingente iniezione di capitale guidata dal gruppo di private equity Ares Management, nonché di finanziamenti aggiuntivi da parte di alcuni investitori, tra cui Virgin Group e Bain Capital. Le nuove risorse - riporta ttgmedia.com - andranno a supportare l’espansione internazionale dell’azienda.



Espansione che prevede l’inserimento in programmazione di 19 destinazioni e di 27 nuovi itinerari.



Rallenta invece il varo della quarta nave, Brilliant Lady, inizialmente previsto per giovedì 7 settembre, a causa di “problemi inaspettati” di costruzione e carenza di personale.