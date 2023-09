Kappa Viaggi: “In Marocco situazione sotto controllo”

09:46

Fra le prime reazioni al terremoto che ha colpito il Marocco c'è quella di Kappa Viaggi, che in una nota spiega: “Esprimiamo il nostro sostegno al popolo marocchino e alle persone colpite da questa tragedia. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti sono la nostra priorità assoluta, e teniamo ad assicurare che la situazione è stabile nei nostri villaggi, negli hotel e sui nostri tour. I nostri team in loco sono in continuo contatto con i clienti e lavorano in stretta collaborazione con i nostri corrispondenti locali per assicurare che i soggiorni possano continuare in tutta sicurezza. I clienti in partenza dall’Italia possono partire come previsto. Tutti i voli e trasferimenti sono mantenuti e operazionali, il nostro team e corrispondente, sono pronti ad accogliere i clienti al loro arrivo in Marocco. Tuttavia, capiamo che alcuni clienti possano avere inquietudini a seguito di questo evento. Per questa ragione, per le partenze incluse fino a oggi, 11 settembre, proponiamo ai clienti che non vogliono più partire verso il Marocco di beneficiare di un rinvio della partenza nei prossimi 6 mesi o di un cambio destinazione”.