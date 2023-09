Fiavet ER e Marche, fondi per le adv alluvionate e un evento a TTG Travel Experience

15:43

In arrivo aiuti per le agenzie di viaggi colpite dall'alluvione dello scorso maggio dalla Fiavet regionale, oltre a un evento speciale che si terrà durante TTG Travel Experience, in programma a Rimini dall'11 al 13 ottobre.

Fiavet Emilia Romagna e Marche, con una nota, annuncia di "aver deliberato di stanziare risorse dirette a beneficio di queste aziende, nell’attesa che si sblocchino al più presto ulteriori ristori pubblici a rinforzo, sia a livello governativo che a livello regionale".



“Comprendiamo le difficoltà e le preoccupazioni - afferma il presidente della territoriale Massimo Caravita - che le agenzie di viaggio stanno affrontando nell'attesa dei ristori promessi da parte delle istituzioni statali, di cui ancora non si sa nulla, e comprendiamo l'urgenza di questa situazione e la necessità di un aiuto tempestivo. Pertanto, unitamente al consiglio direttivo, abbiamo deciso di dimostrare la nostra vicinanza e solidarietà alle agenzie coinvolte direttamente stanziando un ristoro simbolico per offrire un immediato sostegno. Siamo determinati a sostenere le agenzie di viaggio durante questo periodo di difficoltà, consapevoli del ruolo cruciale che svolgono nella ripresa del territorio turistico romagnolo. Sappiamo quanto il settore del turismo, e in particolare la Romagna, sia stato colpito dalle avversità, per tale motivo non abbasseremo la guardia e continueremo a lavorare per garantirne la ripresa e per assicurare che le promesse di aiuto e ristori siano mantenute”.



Inoltre nel corso di TTG Travel Experience la Fiavet regionale coinvolgerà agenzie e istituzioni in un evento speciale per sostenere il turismo in Romagna. "L'Associazione - conclude la nota - è al fianco delle agenzie di viaggio e dei professionisti del turismo, e lavorerà senza sosta per superare insieme le sfide che ci attendono e contribuire alla ripresa dell’intero settore del turismo".