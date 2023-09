Crociere fluviali, nuova nave per Riverside Luxury Cruises

16:55

Riverside Luxury Cruises ha una nuova nave: la Riverside Ravel. Il nuovo brand, con cui Seaside Collection lo scorso anno è entrata nel business delle crociere fluviali di lusso, è nato in seguito all’acquisizione della flotta fluviale di Crystal Cruises con l’obiettivo di stabilire nuovi standard di servizio in questa nicchia di mercato.

La Riverside Ravel, la cui crociera inaugurale è stata il 20 agosto, si associa alla Riverside Mozart: la prima navigherà sul Rodano, tra tra Lione e Arles, la seconda sul Danubio. A bordo, come spiega TravelMole, eleganti suite, la maggior parte con balcone alla francese e alcune anche con caminetti in marmo, oltre a un servizio di maggiordomo 24 ore su 24.



“Offriamo ai nostri ospiti lo stile di vita francese con il Ravel - spiega Anouchka Gerlach, cofondatrice di Riverside Luxury Cruises -: la cucina è ovviamente adattata alla regione e il nostro equipaggio ha in serbo per gli ospiti esperienze a terra davvero speciali e indimenticabili”. Riverside Ravel dispone di 55 suite, quattro ristoranti e un centro fitness con piscina, palestra e spa.