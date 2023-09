di Amina D'Addario

La filiera del turismo organizzato è l’unica realtà in grado di offrire assistenza ai viaggiatori, soprattutto in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali come gli incendi di Catania e Rodi scoppiati questa estate. A ribadire il discrimine con il turismo fai da te è stato il vicepresidente di Astoi, Andrea Mele, parlando ai microfoni della trasmissione Due di Denari di Radio24.

“Chi ha viaggiato con un t.o. tutti i problemi non li ha avuti, perché il tour operator si è fatto carico sia della riprotezione sia dei costi: questa è la differenza sostanziale tra chi acquista un pacchetto turistico, che è regolato da una Direttiva europea, e chi acquista un volo da solo o attraverso portali”.



Le tutele

Secondo la direttiva l’operatore è infatti “responsabile civilmente verso il consumatore per tutti i disservizi che possono essere stati causati da un fornitore del tour operator e di tutto ciò che è incluso nel pacchetto ce ne facciamo carico noi. E, se riusciamo, facciamo poi una rivalsa verso il nostro fornitore”.



Il caso Rodi

Mele ha poi ricordato il caso di Rodi, dove “i tour operator hanno mandato decine di aerei vuoti per riportare indietro i propri clienti gratuitamente”. La differenza con coloro che hanno dovuto provvedere da soli alle spese di ritorno, ha aggiunto il vicepresidente di Astoi “è sotto gli occhi di tutti”.