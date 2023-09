Ota Viaggi: appuntamento con gli agenti nel Sud della Sardegna

15:04

Ota Viaggi torna in pista con un evento formativo dedicato alle agenzie di viaggi.

Il t.o. specializzato in Sardegna e Mare Italia quest’anno ha scelto il Sud della Sardegna quale location dell’evento.

Questa scelta mira a fornire alle agenzie l'opportunità di acquisire conoscenze dirette e approfondite sulla regione, consentendo loro di distinguersi nel mercato delle vendite online e offrire ai propri clienti pacchetti di viaggio personalizzati. Inizialmente, sono stati resi disponibili 100 posti per questo evento, tuttavia la domanda è stata così alta che sono stati rapidamente esauriti in poche ore.

Di fronte a questa entusiasmante risposta, Ota Viaggi ha deciso di ampliare ulteriormente l'offerta, aggiungendo altri 50 posti e inviando ulteriori inviti alle agenzie di viaggi interessate.



Gli agenti di viaggi che parteciperanno all'evento potranno godere di un'immersione completa nella cultura, nella gastronomia e nelle bellezze naturali della Sardegna meridionale, affiancati da esperti di Ota che condivideranno con loro conoscenze preziose sulle destinazioni italiane. L'educational che si terrà dal 27 settembre al 1 ottobre rappresenta un'opportunità unica per gli agenti di viaggi di visitare 5 strutture, elevare il proprio know-how e offrire ai clienti una consulenza specializzata nel pianificare viaggi in Italia.