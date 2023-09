Fondi per agenzie e t.o.: oggi pomeriggio il webinar del Mitur

08:47

È in programma nel pomeriggio il webinar del Ministero del Turismo sui sostegni destinati ad agenzie e tour operator. L’evento formativo si terrà dalle 15 alle 17.30 e fornirà indicazioni su come prensentare le domande per accedere alle risorse.

I contributi – 39 milioni a fondo perduto per i danni subiti nel corso della pandemia – sono previste dal decreto varato dal Mitur, di concerto con il Ministero dell’Economia, il 28 giugno 2023.



Nel corso dell’incontro verranno chiariti i requisiti per presentare la domanda di partecipazione all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023 (recante le modalità applicative per la presentazione delle istanaze e per l’assegnazione delle risorse); e illustrate le FAQ pubblicate sul sito istituzionale.



Per partecipare al webinar è necessario registrarsi qui.