Viking, impennata di richieste per le crociere sul Nilo: arriva la sesta nave

Si chiama Viking Sobek la nuova nave che, a partire dal 2025, si unirà alla crescente flotta della compagnia da crociere Viking come sesta unità a percorrere l’itinerario di 12 giorni sul Nilo ‘Faraoni e Piramidi’.

La decisione di introdurre una nuova unità sul Nilo è dettata, come spiega l’azienda, dal forte incremento di traffico e di richieste per questo prodotto, tanto che la Viking ha deciso addirittura di anticipare l’entrata in servizio della nave, inizialmente prevista per il 2026.



Viking Sobek è un’unità identica alla Viking Osiris, che ha debuttato nel 2022, alla Viking Aton, le cui operazioni sono iniziate quest’anno, e alla Viking Hathor, che debutterà nel 2024. Altre navi della flotta egiziana, spiega eTurboNews, sono la Viking Ra e la MS Antares.