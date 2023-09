di Amina D'Addario

08:22

Viene allargata la platea di aziende che fino al prossimo 22 settembre potranno presentare la domanda per accedere ai sostegni - 39 milioni a fondo perduto - dedicati alle agenzie e ai tour operator.



Nel corso del webinar organizzato ieri dal ministero del Turismo, i tecnici di via di Villa Ada hanno spiegato che le funzionalità della piattaforma attraverso cui inoltrare le istanze saranno aggiornate in queste ore al fine di aprire le integrazioni relative a tre punti: i professionisti abilitati alla certificazione dei dati economico-contabili, la mancata copertura dei contratti di protezione e delle polizze Rc nei periodi di rinnovo e le imprese che hanno subito operazioni di organizzazione aziendale.



Asseverazione dei dati economici e coperture assicurative

Per quanto riguarda l’asseverazione sui dati economico-finanziaria, il Ministero ha precisato che per facilitare la presentazione delle domande il documento da allegare può essere sottoscritto non solo da un commercialista iscritto all’albo, ma anche da un consulente del lavoro. A differenza di quanto previsto finora, possono inoltre presentare la domanda anche le agenzie che hanno periodi brevi scoperti dalle polizze. Questi devono però essere dovuti non all’inerzia dell’azienda, ma ai tempi tecnici di rinnovo.



Riorganizzazione aziendale

Altro aggiornamento riguarda la riorganizzazione aziendale successiva al 1 gennaio 2019. Se l’azienda ha subito una riorganizzazione aziendale successiva a questa data, il sistema consente ora di inserire le date della trasformazione societaria e della sua autorizzazione - ad esempio fusione, incorporazione o passaggio da ditta individuale a Srl -, nonché la documentazione relativa a tale riorganizzazione. L’inserimento della documentazione non è obbligatorio, ma, avverte il ministero, è caldamente consigliato.



Le domande possono essere inoltrate sulla piattaforma ad hoc fino alle ore 12 del 22 settembre prossimo. Il decreto prevede l’erogazione del 50% del contributo entro 30 giorni dalla chiusura del termine per la presentazione della domanda.