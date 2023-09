di Amina D'Addario

Scadrà il 2 ottobre, e non più il 22 settembre, il termine per inoltrare le domande per l’assegnazione dei 39 milioni di euro a favore delle agenzie di viaggi e i tour operator.

Lo comunica in una nota il Ministero del Turismo, specificando che le istanze potranno essere presentate “fino alle ore 12 del giorno 2 ottobre 2023” e che l’ordine temporale di presentazione delle stesse “non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter”.



Piattaforma rinnovata

La proroga, che era all’aria, fa seguito agli aggiornamenti alle funzionalità della piattaforma appositamente predisposta dal ministero del Turismo per inoltrare le richieste. Gli aggiornamennti riguardano in particolare la certificazione dei dati economico-contabili, le imprese che hanno subito operazioni di organizzazione aziendale dopo il 1° gennaio 2019 e la mancata copertura dei contratti di protezione e delle polizze Rc nei periodi di rinnovo.