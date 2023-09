Master Group World e la cura del cliente: un nuovo box a Fiumicino per il t.o.

12:24

Master Group World (MGTO) apre un nuovo box al Terminal 1 dell’aeroporto internazionale “Leonardo Da Vinci” di Roma Fiumicino, nell’area arrivi. Si tratta di uno strumento per garantire livelli di assistenza più elevati ai passeggeri, dice il general manager di Master Group World, Lino Cangemi.

“Questa non è solo un'aggiunta geografica significativa per l'azienda, ma è anche molto altro. Continuiamo a lavorare incessantemente per raggiungere livelli di assistenza sempre più elevati - dice Cangemi -. Il nostro obiettivo è far sì che ogni ospite si senta coccolato, seguito e supportato nel suo viaggio italiano”.



L’idea è quella di iniziare a prendersi cura dei clienti dal momento in cui atterranno in aeroporto. L'obiettivo del servizio è quello di superare le aspettative dei clienti, migliorare la qualità e assicurare un'esperienza di viaggio in Italia indimenticabile.



"Questo importante tassello non sarà l'ultimo – conclude Cangemi -. È solo il primo di una pianificata strategia che ci permetterà di consolidare un servizio apprezzato da tutti i nostri partner internazionali."