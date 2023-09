Mediterraneo amplia lo staff: Alessio Barison entra nella squadra

14:23

Mediterraneo T.O. potenzia la sua squadra. Il t.o. specializzato sulla Grecia ha infatti annunciato la collaborazione con una figura conosciuta nel circuito delle agenzie di viaggi, Alessio Barison (nella foto).

Pubblicità

Barison è un professionista specializzato sulla destinazione Grecia grazie a quasi vent’anni trascorsi nello staff di Panhellas dmc di Atene e sei anni di operatività con Anek lines Italia.

“Siamo entusiasti di aver siglato questo nuovo accordo di partnership - commenta Aleksander Bibe, titolare del Gruppo Mediterraneo - in quanto crediamo che la professionalità di entrambi ci porterà a condividere l’esperienza maturata in vista di una crescita continuativa. La comune passione per il nostro lavoro rivolta alla destinazione Grecia ci rende orgogliosi di proporci come un operatore esperto, capace di offrire un prodotto di nicchia. Vogliamo dare maggior impulso e valore ai viaggi di gruppo, oltre ad arricchire i nostri servizi dedicati alle agenzie di viaggi attraverso innovative funzionalità tecnologiche. I nostri punti di forza saranno consulenza, competenza e tecnologia”.