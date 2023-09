Alidays, riprendono con il Giappone gli Alidays Home

14:44

Ripartono gli Alidays Home, gli appuntamenti formativi di Alidays. Il 27 e 28 settembre, il tour operator ospiterà nel suo quartiere generale di Milano i partner Brand USA e Cathay Pacific per esplorare, grazie al Tokio Tourist Board, le nuove attrattive del Giappone.

Il nuovo evento segue la light dinner dedicata alla Giamaica, che si è svolta di recente a Brescia, in collaborazione con Sandals e Jamaica Tourist Board.



Tornano inoltre i tour itineranti in van vintage con il supporto di Sun Siyam Resorts. Dopo le fortunate tappe di maggio e luglio, il “Bully” Wolkswagen T1 ha fatto tappa nel Lazio per mostrare alle agenzie le novità dedicate alle Maldive.