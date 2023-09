Tui investe in Cina, piano per aprire sei nuovi hotel nel Paese

11:43

Tui prepara un assalto al mercato cinese con l’annuncio dell’apertura di sei complessi alberghieri. Il colosso tedesco mette così in campo un investimento a lungo termine per avere radici sulla Cina e il progetto partirà con una struttura che vedrà la luce nell’inverno 2025/2026 nella provincia di Anhui.

"Nuovi clienti e nuovi prodotti sono al centro della strategia di crescita del gruppo Tui – ha spiegato il gruppo in una nota riportata da ttgmedia.com -. Con l'espansione della sua attività alberghiera, Tui in futuro attirerà anche nuovi ospiti dall'Asia verso i famosi marchi alberghieri del gruppo".



I restanti cinque hotel del progetto vedranno invece la luce nei successivi tre anni in location come Shanghai, Hainan e Taicang.