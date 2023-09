Kappa Viaggi porta Club Coralia alle Maldive con il Fihalhohi

15:43

Club Coralia approda alle Maldive. La divisione di Kappa Viaggi espande i propri orizzonti con l’ingresso in programmazione del Club Coralia Fihalhohi Maldive, situato nell’atollo di South Malé.

Il complesso, un quattro stelle raggiungibile in 45 minuti di speedboat, dispone di 138 camere e 12 ville su palafitte. Il complesso è proposto in formula all inclusive con accesso a due ristoranti, un bar e un beach club.



“Per gli amanti delle aƫvità nautiche, il Club Coralia Fihalhohi Maldive è un vero paradiso, con un centro immersioni gestito da Aeolus Diving – si legge in una nota del tour operator - per scoprire alcune delle barriere coralline più belle al mondo, offrendo una vera finestra sulla biodiversità marina, con razze, squali, delfini e altro ancora. Il centro Blue Ocean propone anche una vasta gamma di attività nautiche, dal windsurf allo sci nautico, senza dimenticare la canoa”.