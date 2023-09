Cresce il polo L’Astrolabio: acquisita la Ascot Viaggi di Bergamo

16:24

L’Astrolabio acquisisce, tramite la sister company Viva International, l’agenzia Ascot Viaggi di Bergamo. Il gruppo L’Astrolabio, controllato dalla famiglia Aronson (storici primi proprietari di Chiariva), che si occupa principalmente di tour operating e vacanze studio, si arricchisce quindi di un nuovo player specializzato in vacanze, crociere e viaggi di gruppo di lusso.

Pubblicità

Ascot Viaggi, fondata nel 1975, alla sua clientela fidelizzata offre un'ampia gamma di servizi ‘su misura’, condividendo la mission de L’Astrolabio di far vivere ai viaggiatori esperienze uniche e indimenticabili. Travel design personalizzato, assistenza alla prenotazione e durante il viaggio, consulenza e supporto nella scelta della destinazione e del programma, organizzazione di itinerari inconsueti sono i servizi più richiesti dalla clientela di Ascot Viaggi.



Attraverso la nuova acquisizione, il tour operating degli Aronson rafforza la presenza in Lombardia, con ben 4 punti vendita. Ascot Viaggi si va ad affiancare a 5 Giornate Viaggi, Superviaggi e L’astrolabio agenzia viaggi.



"Siamo molto felici di dare il benvenuto ad Ascot Viaggi - ha dichiarato il general manager L’Astrolabio Andrea Barbieri (nella foto) -. Vogliamo essere il polo di eccellenza italiano dei servizi per i viaggiatori più esigenti e questa acquisizione ci permetterà di ampliare qualità e tipologia di mete, programmi, progetti, prestazioni e così via”.