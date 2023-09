Albatros Top Boat: il meglio delle Maldive raccontato alle agenzie. Domani il webinar

08:47

Maldive in primo piano nel webinar organizzato domani da Albatros Top Boat in collaborazione con TTG Italia.

Il tour operator, che dal 1990 organizza soggiorni e crociere alle Maldive, propone un’offerta amplissima, che spazia dai viaggi leisure al business travel, dai circuiti avventura ai viaggi di nozze, fino a formule speciali pensate per chi viaggia in famiglia, da solo o predilige il gruppo.



Durante il webinar sarà Donatella Telli, anima del t.o., ad accompagnare gli agenti di viaggi alla scoperta delle Maldive in resort – circa 100 quelli proposti - tramite la piattafroma ‘MaldivesForYou, e a presentare anche i soggiorni in guest house o in boutique hotel. Spazio anche alle crociere per assaporare le Maldive più autentiche.



Il tutto passando dalla nuova piattaforma ‘MaldivesForYou’, un sito b2b che offre un orientamento per la scelta del resort ideale alle Maldive. Ogni isola è descritta con una scheda corredata da dati e immagini per una scelta consapevole e accurata. Nel sito è possibile elaborare il preventivo direttamente online sia per i pacchetti con volo incluso che per i servizi a terra di soggiorno, trasferimenti e assicurazione.



Chi non si fosse ancora iscritto al webinar in programma domani 20 settembre alle ore 14,30 lo può fare cliccando su questo link.