di Remo Vangelista

08:49

Piano industriale ambizioso per Gattinoni, che avrà nella divisione travel un elemento di forza. A guidare il gruppo Mario Vercesi, conoscitore del mercato da vecchia data, mercato che ha incassato un’estate di buoni risultati tra gli alti e bassi del mare Italia e le performance di buon livello e di forte marginalità su numerose mete estere.

Per Vercesi si tratta dell’ennesima prova che il manager affronta con il suo noto equilibrio, seguendo il percorso tracciato dal presidente Franco Gattinoni. “Il progetto della divisione Travel rappresenta uno dei punti di forza del piano industriale di gruppo. Si tratta di un pensiero di ampio respiro che avrà pieno sviluppo nel corso delle prossime stagioni”, ha rimarcato Vercesi. Al centro di tutto anche l’innovazione tecnologica, da sempre osservata speciale del presidente.



Vercesi commentando l’incarico in piena estate non ha dimenticato di sottolineare che una parte del progetto si reggerà sul coinvolgimento di b2b e b2c. Tema delicato che richiederà attenzione e misura (per evitare di farsi male). Per questo Gattinoni ha deciso di affidarsi a Vercesi