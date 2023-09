Cunard lancia il nuovo servizio wi-fi SpaceX’s Starlink

09:21

Cunard ha presentato un nuovo servizio wi-fi a bordo di tutta la sua flotta: SpaceX’s Starlink. Leader nella tecnologia satellitare Low Earth Orbit, Starlink fornirà agli ospiti una maggiore capacità, consentendo la condivisione di foto e video, lo streaming di film e la fruizione di altri contenuti a bordo con una connessione wi-fi affidabile e a velocità ancora più elevate.

Il lancio di Starlink a bordo delle Queens di Cunard ha avuto inizio a giugno e si completerà entro la fine del 2023, rendendolo disponibile negli spazi pubblici e nelle cabine di Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth entro la fine del 2023. Queen Anne, la nuova nave Cunard, partirà con SpaceX’s Starlink nel maggio 2024.



Il presidente di Carnival Uk Paul Ludlow ha commentato: "Condividere momenti indimenticabili con amici e familiari a casa è una parte importante di ogni vacanza. Che si tratti di caricare la foto di un tramonto in navigazione o di leggere notizie, eventi dal vivo o contenuti da casa, Starlink renderà ancora più facile restare connessi ai nostri ospiti".



Jonathan Hofeller, vicepresidente commerciale di Starlink, ha aggiunto: "Internet ad alta velocità è fondamentale per il nostro stile di vita sia a casa che in viaggio. Siamo entusiasti che gli ospiti e l'equipaggio Cunard beneficeranno di un servizio wi-fi di bordo migliorato ovunque si trovino nel mond".



“La nuovissima e ultra tecnologica Queen Anne sarà protagonista nel Mediterraneo 2024 e le prenotazioni sono già aperte” ricorda Gioco Viaggi, agente di Cunard per l’Italia.