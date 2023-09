Ota Viaggi lancia il prodotto neve 2023: presentazione a TTG Travel Experience

09:39

Torna la neve italiana in casa Ota Viaggi. L’operatore annuncia infatti l’uscita del catalogo Neve per la stagione 2023/2024, che verrà presentato in anteprima a TTG Travel Experience 2023 a Rimini.

Il nuovo catalogo comprenderà un'ampia selezione di destinazioni montane in Italia e va a raccogliere alcune delle località più famose presenti su tutto l’arco alpino e sull’Appennino in regioni come Abruzzo, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto.



L’operatore con il suo catalogo neve vuole soddisfare le esigenze degli amanti della neve, degli sport invernali ma anche della semplice vacanza invernale in montagna e offre una varietà di destinazioni per rispondere a tutte le richieste.



Ota Viaggi e il suo team sono già a disposizione di tutte le agenzie che trattano pacchetti gruppi neve, e che possono richiedere quotazioni personalizzate.