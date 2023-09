Sostegni per agenzie e t.o.: evento in live streaming del MiTur per il comparto

14:45

È previsto per il prossimo 21 settembre alle 12 il prossimo evento in live streaming organizzato dal Ministero del Turismo rivolto alle imprese del settore turistico, con particolare riferimento ad agenzie di viaggi e tour operator, in merito all’assegnazione delle risorse stanziate per il settore.

“Nel corso dell’incontro – si legge in una nota diramata dal MiTur - verranno chiariti i requisiti per presentare la domanda di partecipazione all’Avviso e illustrate le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in continuo aggiornamento”.



Tutte le info per la partecipazione all’evento sono disponibili sul portale del Ministero del Turismo.