Sostegni per agenzie e t.o.: oggi il live streaming del Ministero del Turismo

È previsto per oggi alle 12 il prossimo evento in live streaming organizzato dal Ministero del Turismo rivolto alle imprese del settore turistico, con particolare riferimento ad agenzie di viaggi e tour operator, in merito all’assegnazione delle risorse stanziate per il settore.

“Nel corso dell’incontro – si legge in una nota diramata dal MiTur - verranno chiariti i requisiti per presentare la domanda di partecipazione all’Avviso e illustrate le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in continuo aggiornamento”.



Tutte le info per la partecipazione all’evento sono disponibili sul portale del Ministero del Turismo.