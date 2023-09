08:35

Una enorme rete per guidare, consigliare e rispondere ai problemi dei viaggiatori. Google fa un passo avanti nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata al turismo, aumentando l'impegno su Bard, la suite di IA di Mountain View.

Agli utenti di Bard, come spiega travelweekly.com, sarò richiesto di collegarsi ad altri account dell'universo Google, come Gmail, Drive e Documents. In questo modo l'IA di Big G potrà rispondere a domande dettagliate degli utenti a proposito di diversi argomenti, come l'organizzazione di viaggi.



Bard inoltre interagirà anche con YouTube, Google Maps, Google Voli e Google Hotels per incorporare dati in tempo reale all'interno delle sue risposte.



Un passo avanti

Non si tratta solo di organizzare viaggi e spostamenti: quello che si propone di fare Bard è una vera e propria consulenza, con conseguenti valutazioni. Ad esempio, tra le domande suggerite da Google per provare le nuove funzionalità, c'è la richiesta a Bard dei pro e dei contro di un viaggio allo Yosemite Park durante un fine settimana a San Francisco, oppure suggerire ristoranti raggiungibili a piedi dall'albergo o ancora avere informazioni sul quartiere in cui è situato l'hotel.



Sul fronte della privacy, Google ha affermato che i dati personali cui Bard avrà accesso per rispondere alle domande non saranno utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale. Inoltre l'accesso potrà essere disabilitato in qualsiasi momento.