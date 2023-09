Azamara: 4 nuovi itinerari per seguire feste e festival nel mondo

12:45

Quattro nuovi viaggi entrano nei programmi di Azamara, e vanno a completare l’offerta per la fine di quest’anno e per il 2024.

I 4 itinerari sono caratterizzati dal concept Extended Destination Days, che offrono 10 o più ore in porto e pernottamenti, in modo che gli ospiti possano godersi ogni città al proprio ritmo.



“Queste nuove partenze daranno modo ai nostri ospiti di vivere alcune celebrazioni davvero speciali in tutto il mondo - ha affermato Michael Pawlus, responsabile della pianificazione degli itinerari presso Azamara -. Con questi nuovi itinerari, invitiamo i nostri ospiti a trascorrere ancora più tempo in porto con noi mentre si godono le feste locali in paesi come Spagna, Portogallo, Singapore, Vietnam e oltre”.



I nuovi itinerari comprendono una vacanza ‘asiatica’, 7 notti su Azamara Journey in partenza il 5 dicembre 2023 che offre due pernottamenti a Ho Chi Minh in Vietnam per il festival Tet Nguyen, seguito da Singapore, con le decorazioni per Natale.



Altra proposta a marzo per un San Patrizio particolare a bordo di Azamara Pursuit, che offre un viaggio di 7 notti in partenza da Lisbona con visita a Portimão, in Portogallo. Il 1 aprile sarà invece la volta della Spagna a bordo di Azamara Quest con imbarco a Lisbona e 66 ore in porto a Siviglia per godersi la città.



Sempre su Azamara Quest e sempre in Spagna, la compagnia propone la festa della Feria de Abril a Siviglia, con imbarco l’8 aprile a Barcellona e arrivo a Lisbona.