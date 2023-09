World Explorer, Simonetti: “Obiettivo puntato su India e Himalaya”

11:58

World Explorer investe sull'Asia e sigla una collaborazione con il travel designer Pierpaolo Di Nardo, esperto del subcontinente indiano, per curare insieme la programmazione India e Himalaya.

Di Nardo, che vanta oltre 25 anni di carriera con viaggi ed esplorazioni in Asia, farà squadra con World Explorer per presentare le nuove destinazioni che comprenderanno l'India e tutta la zona dell’Himalaya: dal Nepal al Bhutan, dall’India del Nord al Rajasthan, dal Kerala a Sri Lanka.



Il catalogo del t.o. milanese si colorerà di ulteriori itinerari oltre che di una consulenza approfondita alle adv così da offrire ai propri clienti non soltanto un servizio tailor made ma anche delle esperienze fuori dalle rotte classiche.



“La programmazione sarà ricca di partenze garantite a cui si affiancheranno i viaggi su misura, disegnati per soddisfare gli interessi dei viaggiatori più esigenti - commenta Alessandro Simonetti, patron di World Explorer -. I tour si snoderanno tra città d’arte, villaggi e campagne, nei deserti e nelle valli himalayane, sempre avvalendosi di un team locale di professionisti di grande esperienza, affidabilità e competenza”. G.G.