Gruppo Gattinoni: al via l'Academy per le agenzie del network

14:28

Ripartono le attività del Gruppo Gattinoni nei confronti delle agenzie dei network Mondo di Vacanze e MYNetwork Viaggi&Vacanze. Un programma che punta a fornire alla distribuzione nuove competenze per potere evolvere e rimanere al passo con i tempi.

Dopo avere preso il via il 18 settembre e fino al 29 gennaio ci saranno gli appuntamenti dell’Academy, un percorso formativo gratuito che si svolgerà tramite lezioni online. “Siamo estremamente soddisfatti di riscontrare il forte interesse dimostrato dalle nostre agenzie partner; hanno aderito a questa Academy oltre 500 adv – commenta Antonella Ferrari, network director -. Abbiamo ascoltato le richieste della rete e le abbiamo trasformate in un percorso formativo, interattivo e informativo, propedeutico a migliorare a 360 gradi le molteplici sfaccettature e competenze dell’articolata professione dell’agente di viaggi”.



Il programma prevede 16 appuntamenti con argomenti che spaziano dalla gestione sostenibile del proprio tempo, alla gestione del sito internet; dai principali social network alla cura della vetrina fisica, alle sempre fondamentali tecniche di vendita sia in presenza sia online. Previsti anche corsi dedicati all’analisi degli aspetti tecnici legati al contratto di viaggio, al contratto di lavoro, all’assicurazione rc professionale e alle polizze viaggi.