A Bologna la convention dei consulenti di Evolution Travel

Si terrà a Bologna il 30 settembre e il primo ottobre la convention di Evolution Travel. Un appuntamento importante per partecipare alle sessioni formative incentrate su argomenti tecnici-turistici, sul marketing e la vendita, con casi studio di rilievo, testimonianze di esperti, novità e nuove tendenze del turismo.

“Si tratta di un’occasione unica per fare networking, per conoscere di persona colleghi con cui si collabora da un capo all’altro del pianeta, per ideare nuovi progetti, far nascere nuove idee ed iniziative, porsi obiettivi futuri – spiega la società in una nota -. Evolution Travel è, infatti, una rete internazionale, moderna, senza vincoli geografici ed in continua espansione, che conta su oltre 800 consulenti di viaggio online e 50 professionisti che lavoro nel back office”.



Durante la Convention si terrà anche la Cerimonia degli Oscar di Evolution Travel, una cena di gala con premiazione dei migliori consulenti votati dal network.