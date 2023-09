Biglietteria Colosseo, GetYourGuide: “Massima collaborazione con autorità e Antitrust”

15:26

“Ribadiamo la nostra massima collaborazione e ringraziamo la Commissione Capitolina per l’opportunità di chiarimento”. Così GetYourGuide lancia un messaggio di apertura alle istituzioni della Città Eterna sul caso della biglietteria del Colosseo, dopo l’audizione alla XII Commissione Capitolina Permanente Turismo Moda e Relazioni internazionali.

L’azienda, nel mirino insieme a CoopCulture, Musement, Tiqets e Viatori, dell’istruttoria avviata dall’Agcm per secondary ticketing dei biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo, si dice disposta a collaborare attivamente per chiarire la vicenda.



“Nella città di Roma, attraverso oltre 300 fornitori locali e solo nel mese di agosto, sulla piattaforma sono state vendute più di 350 mila visite culturali indimenticabili rivolte ai clienti che si sono affidati alla nostra piattaforma per le loro vacanze, con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente” scrive nella nota, affermado di riporre “massima fiducia nel lavoro delle Autorità, anche con riferimento all’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.