08:35

Una ripresa a diverse velocità quella dei Caraibi, prodotto tradizionale per l’inverno del turismo organizzato che, nell’era del post Covid, viaggia a corrente alterna.

A raccontare le diverse fortune delle destinazioni su TTG Magazine, in distribuzione e disponibile online, i player del comparto, che sottolineano come a rallentare il prodotto sia da un lato la scarsità dei collegamenti aerei, dall’altro la ridotta capacità economica delle famiglie a fronte di decisi incrementi di prezzo.



Idee per Viaggiare, Kuda, Mappamondo, Viaggi dell’Elefante e Going raccontano le diverse opportunità di vendita: come destinazione ‘secca’ la scelta ricade principalmente sulla Repubblica Dominicana, mentre le altre isole vengono apprezzate soprattutto come combinato con Stati Uniti e Messico.



In difficoltà, secondo i player, Cuba: il vincolo inserito dagli Stati Uniti, che bloccano la concessione dell’Esta a chi ha viaggiato nel Paese dopo il 2021 scoraggia molti turisti nello scegliere il Paese.



