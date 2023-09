Silversea Cruises e la Voyage Collection 2025: ecco le novità

15:12

Sono 206 i nuovi viaggi che le 12 navi ultralusso di Silversea Cruises effettueranno in 60 Paesi navigando tra marzo e novembre 2025. Tra le novità della Voyage Collection due nuovi Grand Voyages: il Grand Mediterranean di 54 giorni a bordo di Silver Spirit e il Grand North Atlantic and Northern Europe di 83 giorni a bordo di Silver Shadow.

Verrà inoltre ampliata l’offerta nel Mediterraneo con 84 viaggi su 6 navi, tra cui la più recente unità di Silversea, Silver Ray, che sarà caratterizzata dall’arricchente programma S.A.L.T.



Itinerari migliorati alle Galapagos, con 26 viaggi a bordo di Silver Origin, compresi scali in nuove destinazioni come Bahia Bowditch e Isla Lobos. Infine la compagnia effettuerà 14 viaggi nell'Artico e in Groenlandia, incluso il primo passaggio a Nord-Ovest di Silver Endeavour, una spedizione di 23 giorni in partenza il 24 agosto 2025. La Voyage Collection include, tra l’altro, anche sei viaggi nella remota regione australiana del Kimberley, 36 viaggi in Alaska, 26 partenze nel Nord Europa. Le vendite sono aperte.