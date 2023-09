Booking.com vuole eTraveli: pronta a fare ricorso contro la bocciatura dell’Ue

14:54

Booking.com non ci sta. L’Ota ha intenzione di presentare ricorso, dopo la bocciatura della Commissione europea all’acquisizione della piattaforma di voli svedese eTraveli per 1,6 miliardi di euro.

L’operazione è stata bloccata da Bruxelles per motivi legati alla concorrenza, data la posizione già dominante sul mercato di Booking. Secondo il commissario europeo per la Giustizia e la Concorrenza, Didier Reynders, infatti l’acquisizione permetterebbe all’agenzia online di accrescere ulteriormente il suo potere, dal momento che attualmente gestisce la vendita del 60% dell’offerta ricettiva in Europa ed eTraveli è la seconda piattaforma di prenotazione voli.



Ora, riporta Travel Mole, Booking si prepara a dare battaglia all’Ue, convinta, invece, che l’acquisizione “favorirà la concorrenza”.