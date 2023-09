Spencer & Carter a TTG Travel Experience “per creare nuovi rapporti con il trade”

11:52

Spencer & Carter rafforza il legame con il trade. Per il secondo anno, l’azienda presenzierà a TTG Travel Experience con la sua forza vendita al completo e la divisione marketing per incontrare agenzie e tour operator.

“Dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di riconfermare la nostra presenza al TTG Travel Experience che si è dimostrato un evento molto costruttivo per la nostra Compagnia – commenta il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia (nella foto) –. Nonostante la lieve flessione di mercato nel mese di luglio – prosegue il manager - arriviamo a Rimini con un pre-consuntivo che registra un incremento del 50% rispetto al preventivo di budget e siamo fiduciosi che, anche quest’anno, la kermesse riminese possa essere un’opportunità importante per creare nuovi rapporti con il trade, oltre a rafforzare quelli già esistenti”.



Grazie a un lavoro capillare e sul territorio, il broker assicurativo è riuscito ad aumentare del 60% rispetto al 2022 i codici aperti con agenzie di viaggio e tour operator.



Anche quest’anno, infine, giovedì 12 ottobre presso l’Embassy ristorante e bar di Rimini, le attività di incontro e networking proseguiranno con la CLIKKI® NIGHT Dj Set e Cocktail bar, una serata speciale organizzata da Spencer&Carter che prevede una cena su invito e, dalle ore 23.00, ingresso open per tutti gli amici della Travel Industry.

Per partecipare al Party basterà passare allo stand 210-130 ubicato nel Pad A3 per ritirare l'invito da mostrare all'ingresso.