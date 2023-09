Carrani Tours, aperitivo solidale a TTG Travel Experience

13:58

Carrani Tours, prossimo al compimento di 100 anni di attività, torna come da tradizione a TTG Travel Experience. Quest’anno la dmc romana organizza un’iniziativa speciale per non dimenticare gli eventi alluvionali in Emilia Romagna.



Con questo obiettivo verrà allestito un aperitivo a numero chiuso il 12 ottobre, tra le 16 e le 18. Per sottolineare la dimensione di solidarietà che si vuole dare all’evento, si è scelto di dare priorità ai prodotti delle aziende enogastronomiche dei territori che sono stati direttamente colpiti dalle alluvioni. Un piccolo gesto a voler sottolineare che, in tempi di crisi, la solidarietà e la collaborazione sono imprescindibili.

Inoltre, Carrani Tours annuncia la collaborazione con la Comunità di San Patrignano per il servizio di catering. Ciò che rende San Patrignano unica è il suo modello di autofinanziamento: le entrate derivano dalle attività commerciali delle persone in recupero, come la produzione di prodotti artigianali di alta qualità e la gestione di aziende agricole.



L’aperitivo non sarà dunque solo un'opportunità per festeggiare la presenza a TTG Travel Experience, ma anche un momento per incontrare la ‘community’, ovvero i partner commerciali, le istituzioni e i fornitori. A questi Chiara Gigliotti, general manager di Carrani Tours, indirizza “un enorme grazie” in quanto la condivisione di “interessi e valori” non è scontata.

L’approccio human to human sarà alla base dello scambio di idee e della definizione degli obiettivi per il 2024 e per gli anni successivi che prenderanno concretezza durante le giornate di lavori a Rimini. Strategie e ingredienti della ‘torta Carrani’ su cui nel 2025 si troveranno 100 candeline.