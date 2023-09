Community.Travel: più funzionalità per i t.o. con Eminds

14:43

Community.Travel si affida alla tecnologia di Eminds. Da questo mese la piattaforma online per i tour operator si avvale della collaborazione della realtà specializzata nella realizzazione di portali e motori di prenotazione professionali per i t.o., introducendo per gli operatori nuove funzionalità per gestire meglio le relazioni con i fornitori e le prenotazioni.

Pubblicità

“Siamo estremamente orgogliosi della realizzazione di questo nuovo collegamento che, al pari dei precedenti, si basa su una partnership ‘win-win’ in cui tutti gli attori coinvolti ne beneficiano - spiega Davide Galleri, ceo di Community.Travel -. Noi e i nostri partner ricettivi possiamo ulteriormente ampliare le opportunità di distribuzione. Eminds ed i loro clienti possono invece contare su un canale di approvvigionamento di prodotto tour che, essendo in continua crescita, garantisce anche per il futuro di poter soddisfare le esigenze dei tour operator ed al contempo permette di dirottare risorse prima dedicate alla gestione di questo servizio su altre attività”.



Tra le novità, i fornitori possono ora contare su una interfaccia di gestione delle singole connessioni con i buyer, migliorata ed arricchita di nuovi strumenti che sono stati creati per rendere l’amministrazione dei canali di vendita ancora più comoda ed efficiente.



“Un sistema di distribuzione globale deve infatti rifarsi agli utilizzatori finali, nel nostro caso manager, direttori di prodotto e coloro che lavorano ai booking dei tour operator – conclude Galleri -. Proprio in quest’ottica, nelle ultime settimane abbiamo rilasciato svariate importanti migliorie utili per tutti coloro che lavorano con noi”. Community.Travel alzerà il velo su ulteriori novità a TTG Travel Experience.