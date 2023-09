Travel World Excape lancia il progetto ‘Be Ambassador of Change’

17:29

Verrà presentato in occasione di TTG Travel Experience il progetto ‘Be Ambassador of Change’, che porta la firma del tour operator Travel World Escape. Un piano per coinvolgere gli agenti di viaggi con l’obiettivo di promuovere un turismo migliore per il nostro pianeta.

Pubblicità

“La parola chiave di questo progetto triennale è cooperazione – si legge in una nota del t.o. -, poiché il valore più significativo nasce dalla collaborazione e dalla condivisione di idee. L'obiettivo principale di questo percorso è guidare la rinascita del settore turistico, promuovendo il turismo sostenibile e rigenerativo che sostiene e rispetta le destinazioni e le comunità locali”.



Per questo progetto verrà creata una rete esclusiva di professionisti per lo sviluppo di partnership strategiche accedendo contemporaneamente a nuove opportunità di vendita.