di Elisabetta Canoro

09:20

Creatività, sostenibilità, viaggi e persone sono i temi al centro dei quattro eventi realizzati dal Gruppo Gattinoni a Milano in occasione dei 40 anni di attività, in partnership con Forbes Italia e con la collaborazione di Air Europa, Frecciarossa e Nexi.

Un percorso verso la sostenibilità aziendale, quello di Gattinoni, che prevede la partecipazione alle fiere con stand green e riguarda in primis la compensazione della Co2 emessa in occasione dell’organizzazione degli eventi, tutti rigorosamente Carbon Neutral.



“Quattro eventi per quattro tematiche che in questi anni abbiamo portato avanti come strategie e campi di interesse propri del Gruppo - spiega Isabella Maggi, marketing & communication director del Gruppo Gattinoni -, che si possono riassumere appunto in quattro aree che sono anche valoriali: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. L’obiettivo di questi eventi è dialogare e creare connessioni tra mondi e settori diversi attorno a temi e valori comuni”.