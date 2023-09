Costa Crociere: al via la nuova campagna di comunicazione internazionale

12:16

Prende il via la nuova campagna di comunicazione internazionale di Costa Crociere che vara una strategia studiata in base all’osservazione del comportamento dei consumatori, del contesto socioeconomico cercando così di rispondere alle loro esigenze e desideri.

“Andare oltre le aspettative dei nostri ospiti, proporre una qualità dell'esperienza in grado di suscitare emozioni indimenticabili, è sempre stato un nostro obiettivo imprescindibile – spiega Francesco Muglia, vice president global marketing & source markets -. Il nuovo concept creativo della piattaforma ha saputo cogliere proprio quel momento indescrivibile in cui i nostri ospiti sentono di provare emozioni uniche in vacanza con Costa”. Il nuovo corso è inoltre accompagnato anche da un claim, ‘Live Your Wonder’.