BeSafe, tre milioni di euro per la rivoluzione insurtech in Italia

Il broker BeSafe, che sarà tra gli espositori di TTG Travel Experience a Rimini, lancia una sfida da 3 milioni di euro alle compagnie di assicurazione “low-tech”. I nuovi fondi d’investimento, raccolti col concorso di PranaVentures, Azimut Libera Impresa Sgr e Cdp Venture Capital, serviranno infatti a saldare in modo ancor più forte il mercato dei viaggi e dell’ospitalità a quello dell’insurtech.

Grazie alla consulenza di Fndx, lo sviluppo di nuovi servizi tecnologici è oggi in grado di velocizzare le operazioni di tutela e rimborso in appena 7 giorni, in caso di cancellazione. In aggiunta, l’azienda punta ad ampliare il team vendita in tutta Italia. “Offriamo una tariffa assicurata che si integra direttamente all’offerta degli operatori turistici - spiega Francesco Brusco, co-founder BeSafe - garantendo da una parte i loro incassi, dall’altra un’esperienza di acquisto facile e sicura per il viaggiatore. Attivando il servizio, la compagnia assicurativa si fa carico del rimborso in caso di cancellazione da parte dell’ospite”. A. C.