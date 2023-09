09:51

Aumento di capitale di oltre 50 milioni e ingresso di un nuovo fondo. Si concretizza così il riassetto azionario di Club del Sole, che sarà tra i protagonisti della prossima edizione di TTG Travel Experience a Rimini, che vedrà sempre la famiglia fondatrice Giondi a guidare la compagine azionaria, mentre il fondo NB Aurora continuerà a restare, ma con una quota minore rispetto all’attuale.

“L’aumento di capitale - ha spiegato a Milano Finanza l’a.d. di Club del Sole, Francesco Giondi - consentirà l’ingresso di un nuovo fondo, in un’operazione che servirà a finanziare ulteriormente lo sviluppo del gruppo”.



Le linee di sviluppo

Sviluppo che prevede la crescita interna, con il riposizionamento del prodotto, ma anche l’acquisizione di nuove strutture, che si aggiungeranno alle venti già in portafoglio. L’obiettivo è di rilevarne due o tre all’anno per i prossimi cinque anni: “Vogliamo consolidare la nostra presenza in Veneto, Friuli, Marche, Toscana e Abruzzo - ha sottolineato Giondi -, ma anche entrare in nuovi territori come il Trentino Alto Adige e il Salento”.



Focus, infine, sulla sostenibilità: “A piano abbiamo investimenti nelle energie rinnovabili con l’obiettivo di renderci sempre più indipendenti sulle linee dell’acqua e dalla luce tramite impianti solari fotovoltaici”. La ricapitalizzazione terminerà nel giro di 3 o 6 mesi.