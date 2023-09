Primarete: il network cresce con oltre venti nuove affiliazioni

10:58

Sono oltre venti le nuove agenzie entrate in Primarete dall’avvio del nuovo progetto di affiliazione a inizio anno. Un processo che ha coinvolto in particolare il Lazio, regione protagonista di undici nuovi ingressi.

“Oggi i competitor stanno agendo sul mercato dell’affiliazione con contratti più vincolanti dai 2 ai 3 anni, ma questo provoca sempre più un crescente malcontento e una disaffezione ai network – ha evidenziato il patron Ivano Zilio (nella foto) -. Se si fa un’indagine tra le agenzie si scoprirà una grossa percentuale che preferirebbe uscire dal network per non pagare l’affiliazione”.



La ricetta di Primarete, commenta ancora Zilio, è invece quella di non mettere vincoli di appartenenza: “In questo momento si parla di cambiamento epocale del nostro settore, instabilità del settore – conclude - dobbiamo trovare formule e percorsi alternativi per scardinare certi modelli che non sembrano più attraenti”.