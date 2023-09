Bluvacanze e Scalapay: accordo per il Buy Now Pay Later nelle agenzie del network

19:43

Ha preso il via l’accordo tra il Gruppo Bluvacanze e Scalapay con il quale le agenzie di viaggi che fanno parte dei network Bluvacanze e Vivere&Viaggiare potranno proporre ai loro clienti il metodo di pagamento Buy Now Pay Later.

“L’evoluzione omnicanale del Gruppo Bluvacanze, come descritta in tutti i suoi aspetti, ci sta svelando una community di utenti interessantissima seppure sia appena cominciata e ancora siamo molto lontani da valori significativi per un’analisi critica”, commenta Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer di Bluvacanze.



La formula consente ai clienti di dilazionare il saldo della vacanza in 3 rate e fino a un massimo di 3mila euro senza interessi né commissioni. “Milioni di consumatori ci danno fiducia per rendere migliore la realizzazione dei loro sogni, da oggi anche attraverso un'esperienza digitale in centinaia di agenzie viaggio in tutta Italia”, aggiunge Matteo Ciccalè, partnership director travel di Scalapay.