Kel 12, Rubino: “Rebranding e tre cataloghi proiettati al futuro”

10:37

“Il migliore anno di sempre” Non ha dubbi Gianluca Rubino (nella foto), ceo di Kel 12, nel definire il 2023 con l’anno della definitiva ripresa dalle difficoltà legate al Covid.

“Proprio per questo stiamo proseguendo nel piano di sviluppo e investimenti con la grande novità del rebranding dei marchi”. Si tratta di un restyling che strizza l’occhio al passato guardando al futuro, con due nuovi brand che muirano a recuperare la semplicità delle origini.



Il logo di Kel 12 nasce dall’influenza profonda del popolo Tuareg nel deserto algerino, mentre per Viaggi Levi si rimanda all’avventura e all’esplorazione.



“Sotto l’unico cappello del nostro gruppo abbiamo voluto caratterizzare ancor di più le due anime della programmazione, sempre concentrata sul taglio culturale dei viaggi: quella tradizionale, che strizza l’occhio a servizi di lusso – dove per lusso si intende l’esclusività – e quella più improntata al viaggio di scoperta di Viaggi Levi". Tre i cataloghi presentati da Rubino, uno per ogni singolo marchio al quale si aggiunge una terza pubblicazione, che comprende programmi sia a marchio Kel 12 sia Viaggi Levi, dedicata alle Spedizioni.

"Dune, viaggi spedizione raggruppa itinerari proposti da entrambi i brand all’insegna della collaudata esperienza di Kel 12 e Viaggi Levi" spiega il manager.



Intanto, il bilancio chiuso al 30 settembre evidenzia risultati record: “La nostra clientela è meno soggetta di altre ai problemi legati a caro prezzi e all’inflazione. Il nostro viaggiatore tipo è un professionista con ampia disponibilità di spesa, che sceglie itinerari culturali e che non è sensibile all’aumento ad esempio del costo dei voli. Richiede però servizi di alto livello e non è disposto a scendere a compromessi”. Si tratta di un viaggiatore che prenota mesi prima, “Con una domanda che viaggia a 120 giorni medi di anticipo rispetto alla data di partenza. Un ottimo trend per noi, in quanto ci consente di programmare e gestire al meglio tutti i servizi”.



Intanto, Kel 12 è proiettato all’inverno: “Argentina, Algeria, Arabia Saudita, Egitto: la domanda per Natale e Capodanno è già forte e le vendite stanno viaggiando a ritmi sostenuti. Questo grazie anche alla collaborazione delle agenzie partner, che stanno dimostrando grande professionalità”.



Isabella Cattoni