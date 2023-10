11:16

Un totale di 20 promotori, più un gruppo di Inside Sales, ovvero di figure esperte nel contatto remoto con gli agenti di viaggio. Questa è la realtà di TrustForce oggi: l'azienda creata dall'ex a.d. di Welcome Travel Gian Paolo Vairo 7 anni fa si toglie la veste di startup e si presenta al mercato con un obiettivo preciso: "Il rapporto tra operatori e agenti non è sempre fluido e questo costituisce un limite per l'intero settore - spiega Vairo -. Il nostro principale compito è proprio quello di cercare di armonizzare questo legame: agli operatori chiediamo politiche di vendita chiare e agli agenti maggiore attenzione e conoscenza dei prodotti". Che aggiunge: “La trasformazione del segmento commerciale è ancora in corso e purtroppo non tutto va nel verso giusto".

Un obiettivo che TrustForce si pone di raggiungere anche con i recenti ingressi: un esperto di mercati esteri, per soddisfare le esigenze soprattutto di catene alberghiere e destinazioni, e uno specialista del mice.