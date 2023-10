10:30

I nomi quelli dei principali player europei del tour operating, come era facile immaginare. Ma scorrendo la lista degli invitati alla gara per la vendita di Alpitour spunta anche una realtà che solo di recente ha portato ha segno un'altra importate operazione societaria sul territorio italiano: si tratta del gruppo Msc, che ormai da tempo si mostra interessata ad ampliare il proprio raggio d'azione tramite acquisizioni.

Solo pochi giorni fa il gruppo di Aponte ha acquisito il 50% di Italo. Ora, come riporta Il Messaggero, Msc Crociere entra in gara anche per Alpitour. In corsa anche realtà come Tui, Barcelò, Wamos e i fondi Certares, Cvc e Advent.



Secondo quanto riporta il quotidiano, le offerte dovrebbero arrivare a fine mese.



Gli scenari

Per comprendere la portata dell'operazione bisogna tenere presente che Alpitour oltre che nel settore tour operating opera anche tramite le divisioni aviation, hotel, incoming e agenzie di viaggi.



Da sottolineare che in quest'ultimo caso condivide il colosso del networrking Welcome Travel al 50% con Costa Crociere, storico competitor proprio di Msc. Il gruppo di Aponte invece dispone attualmente della rete Bluvacanze. Un'eventuale passaggio delle quote di Alpitour a Msc avrebbe importanti conseguenze anche sul mondo della distribuzione organizzata.



Senza contare che in questo modo Msc metterebbe le mani anche sulla compagnia aerea Neos, arrivando dunque a mettere un piede nel mondo del trasporto aereo. Operazione che aveva anche tentato con l'acquisizione di Ita Airways.