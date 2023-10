A Rimini la tappa conclusiva del roadshow Tour2000 America Latina con l'ente argentino

12:04

Si completerà a Rimini nella giornata che precederà l’apertura di TTG Travel Experience. Il 10 ottobre, il roadshow organizzato da Tour2000 AmericaLatina insieme con Improtur, l’Ente del Turismo dell’Argentina. Dieci incontri con le agenzie di viaggi in giro per l’Italia che si è tenuto nei migliori ristoranti argentini delle città coinvolte.

“Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto dalle prime tappe del nostro roadshow e della partnership con Inprotur che ci permette di far conoscere agli agenti di viaggio tutta la nostra offerta, dai tour più classici a quelli enogastronomici, dagli itinerari in moto fino ai soggiorni ecoluxury esclusivi, per una delle nostre destinazioni di punta: l’Argentina – afferma Marino Pagni (nella foto), general manager di Tour2000AmericaLatina -. Come tributo all’enogastronomia argentina, rinomata ormai in tutto il mondo e da poco entrata nel prestigioso mondo della Guida Michelin, abbiamo selezionato i migliori ristoranti argentini nelle città coinvolte”.