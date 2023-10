Nuova partnership tra MediterraNEO To e Travel Software

12:26

Prende il via la partnership tra MediterraNEO TO e Travel Software che consentirà di caricare in automatico tutta la programmazione del tour operator sul gestionale ‘Easy-Adv’. Si tratta di una novità che verrà presentata al mercato in occasione di TTG Travel Experience a Rimini. Una funzionalità gratuita sarà presto estesa a tutti i clienti che già adottano il sistema della Software House milanese.

“Ci presentiamo con i nuovi marchi e con un prodotto ancora più ricco di funzionalità sviluppate, come sempre, per facilitare l’utilizzo all’agente di viaggi e far quindi risparmiare loro tempo e denaro – spiega il presidente di Travel Software, Marco Gozzi – perché l’utente di oggi è attento e sensibile all’ottimizzazione del proprio lavoro”.